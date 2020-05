Das große Big Brother-Finale am 18. Mai rückt immer näher! Inzwischen haben die verbliebenen Kandidaten schon drei Monate im legendären TV-Container durchgehalten – und dabei sämtliche Promi-Mitbewohner übertrumpft. Bis zu seinem freiwilligen Exit war Bachelorette-Boy Serkan (27) lange Zeit der absolute Zuschauerliebling – er wurde anschließend von Gina abgelöst. Ob das "Big Brother"-Küken sich auch in Woche zwölf an der Spitze halten konnte?

Zwar besticht die 19-Jährige weiterhin durch ihre ehrliche und saloppe Art – doch allzu viel Sendezeit bekam sie zuletzt nicht. Der Grund: Rebeccas und Tims Liebesgeschichte! In den vergangenen Tagen spielte sich einiges bei den Turteltauben ab: Vermeintlicher Sex im Container, der erste Streit und gestern sogar fast ein Liebesgeständnis seitens der Studentin. Die beiden Bewohner haben die Zuschauer also bestens unterhalten. Ob sie dabei vielleicht die neuen Lieblinge geworden sind?

Auch Cedric dürfte die "Big Brother"-Fans aktuell ziemlich gut beschäftigen – dabei fällt er allerdings eher negativ auf: Der Fitness-Enthusiast eckt ständig mit seinen Mitbewohnern an! Deshalb ist der 26-Jährige nun auf der Abschussliste für die kommende Woche gelandet. Michelle muss ebenfalls zittern. Ihre Kollegen haben offenbar genug von ihrem Drama mit Philipp – und wie sehen das die Zuschauer? Lediglich Pat und Vanessa fallen zurzeit wenig auf.

Anzeige

Big Brother, Sat.1 Rebecca und Tim bei "Big Brother"

Anzeige

Sat. 1 Cedric, "Big Brother"-Kandidat 2020

Anzeige

© SAT.1 Pat, Vanessa und Michelle im "Big Brother"-Container

Wer ist aktuell euer Liebling bei "Big Brother"? Gina Rebecca Tim Cedric Philipp Michelle Pat Vanessa Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de