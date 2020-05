Für Laura Müller (19) hat es im Achtelfinale bei Let's Dance leider nicht mehr gereicht: Die TV-Bekanntheit und Tanzpartner Christian Polanc (41) mussten sich verabschieden – trotz solider Jurypunkte reichten dann aber die Zuschaueranrufe nicht aus. Der Freestyle und der Bollywood-Tanz waren somit ihre allerletzten Show-Einlagen bei "Let's Dance". Auch wenn die Freundin von Michael Wendler (47) gerne noch weitergetanzt hätte, ist nun eben Schluss – so geht es der Influencerin jetzt!

Im anschließenden Exclusiv-Gespräch mit Frauke Ludowig (56) fasste die Brünette ihre ersten Gedanken nach dem Aus zusammen: "Ich bin positiv. Ich habe eh niemals damit gerechnet, dass ich die Chance überhaupt bekomme, bei 'Let's Dance' mitzumachen. Bis in Show neun gekommen zu sein, ist mein persönlicher Sieg, ich dachte, ich fliege schon in der ersten Runde raus. Ich habe meinen Wunschtanzpartner bekommen, also alles gut", offenbarte die Beauty. Ihr Partner Michael Wendler wollte hingegen aber wissen, dass es in seiner Liebsten doch etwas anderes aussieht, als sie zugeben möchte. "Ich übersetze das mal: Sie ist enttäuscht, weil sie 'Let's Dance' liebt", erklärte er Frauke.

Neben Laura stand auch in dieser Folge wieder Ilka Bessin (48) auf der Abschussliste. Obwohl die Komikerin die wenigsten Jury-Punkte abgesahnt hat, hatte sie wieder den Zuspruch der Fans auf ihrer Seite. Am Freitag legte sie unter dem Motto "Magic Moments" auch ein ganz besonderes Comeback hin: Denn die Entertainerin ließ ihre Kultrolle der Cindy aus Marzahn (48) wieder aufleben – und performte an der Seite von Überraschungsgast Oliver Pocher (42)!

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Getty Images Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn beim 20-jährigen Jubiläum vom Quatsch Comedy Club



