Kann Amy Schumer (38) ihre Familienplanung fortführen? Die Schauspielerin wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter. Ihr Sohn Gene David, den sie zusammen mit ihrem Partner Chris Fischer bekam, erblickte im Mai 2019 das Licht der Welt. Kurz nach der Geburt teilte die Komikerin mit, dass sie und ihr Mann sich sogar noch mehr Nachwuchs wünschen. Da dies nach der ersten Schwangerschaft bisher auf natürlichem Wege nicht klappte, wollten die zwei es mithilfe einer künstlichen Befruchtung versuchen. Ihre Pläne müssen nun aber vorerst pausieren!

Am Dienstag unterhielt sich Amy in der Radioshow SiriusXM mit dem Moderator Howard Stern (66) über ihren Kinderwunsch. Die Blondine habe eigentlich in der kommenden Zeit mit medizinischer Unterstützung schwanger werden wollen, doch aufgrund der aktuellen Lage sei dies nun erst mal nicht möglich. Damit scheint die 38-Jährige allerdings sehr gelassen umzugehen. Sie denke sich einfach: "Okay, vielleicht kommen wir später noch einmal darauf zurück."

Die "I Feel Pretty"-Darstellerin geht mit dem Thema künstliche Befruchtung sehr offen um. Anfang Januar hatte sie einen Arzttermin wahrgenommen, um ihre Eizellen einfrieren zu lassen – ein Moment, der für Amy ziemlich aufreibend gewesen sein dürfte. Ihren Fans wollte sie das nicht vorenthalten, da sie von ihnen viel Unterstützung bekam. Dafür bedankte sich Amy: "Eure Geschichten haben mir mehr geholfen, als ihr es euch vorstellen könnt!"

Getty Images Amy Schumer im November 2019 in New York

Getty Images Amy Schumer im April 2018 in Westwood

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Januar 2020



