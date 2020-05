Die US-Bachelorette von 2019, Hannah Brown, spricht Klartext über ihren Beziehungsstatus! Momentan befindet sich die 25-Jährige bei ihrer Familie in Alabama – und machte kürzlich bei einer besonderen Challenge im Netz mit: Während sie Zwiebeln schnippelte und versuchte, nicht zu weinen, startete sie eine kleine Fragerunde. Als es dabei um das Thema Gerüchte ging, wurde es besonders spannend. Hannah äußerte sich zu Verlobungs-Spekulationen!

Ihr Vater Robert Brown hatte in dem Video des Channels Delish's Chopping Block die Aufgabe, der ehemaligen Rosenlady die Fragen vorzulesen. Als er sie fragte, was denn das heißeste Gerücht sei, das Hannah (25) jemals über sich gehört habe, antwortete sie kurz und knapp: "Ich habe gehört, dass ich verlobt bin!" Papa Robert amüsierte diese Antwort ziemlich. "Stimmt, das war ein krasses Gerücht", ergänzte er. Unklar blieb allerdings, wer der angebliche Verlobte war. Entweder könnte sie damit den Show-Gewinner Jed Wyatt gemeint haben: Mit ihm verlobte sich die Kuppelshow-Teilnehmerin im TV, trennte sich jedoch alsbald wieder von ihm, als sie erfuhr, dass er erst kurz vor der Fernseh-Aufzeichnung mit seiner Freundin Schluss gemacht hatte.

Oder Hannah spielte damit auf Tyler Cameron (27) an, den Zweitplatzierten der Staffel. Mit ihm verabredete sich die US-Amerikanerin bei der Wiedersehenssendung zum Date und nach einigen Unterbrechungen kreuzten sich ihre Wege im März wieder – sie und Tyler drehten unter anderem TikToks zusammen, die sie vertraut zeigen. "Wir sind Freunde und sind gerade in einer Phase, in der wir nicht übers Daten nachdenken", äußerte er in einem Instagram-Clip.

Anzeige

Instagram / hannahbrown Hannah Brown, US-Bachelorette 2019

Anzeige

Instagram / jedwyatt Jed Wyatt im Januar 2020

Anzeige

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de