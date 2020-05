Gianna Bryant wurde nur 13 Jahre alt: Bei einem Flugzeugabsturz im Januar dieses Jahres verloren Kobe Bryant (✝41) und seine Tochter Gigi ihr Leben. Die ganze Welt war erschüttert von dieser Tragödie. Noch immer erinnern sich viele Fans an den schrecklichen Vorfall. Am 1. Mai wäre Gianna eigentlich 14 Jahre alt geworden – doch nicht nur ihre Mama, sondern auch viele Prominente gedachten jetzt dem Teenager.

An ihrem Geburtstag erinnerten viele Stars mit dem Hashtag #playgigisway an Gianna, indem sie ein Foto von sich und einem roten Armband, das zu Ehren des Sprösslings der Basketball-Legende angefertigt wurde, teilten. Auf diesem stand der Name der Verstorbenen mit einem Herz dahinter. Vanessa Bryant (37) hatte den Armschmuck als erste auf ihrem Instagram-Profil gezeigt, als sie ihrer Kleinen zu ihrem Ehrentag gratulierte. Zu den Gratulanten gehörten neben Jennifer Lopez (50) und LeBron James (35) auch Kim (39) und Khloe Kardashian (35). Letztere schrieb in ihrer Story: "Du hast immer Freundlichkeit und Liebe verbreitet. Heute und jeden Tag danke ich dir, dass du uns inspiriert hast, besser zu werden."

Die Ehefrau des ehemaligen Profi-Sportlers kündigte zudem an, dass der Erlös aus dem Verkauf der Armbänder an die Mamba and Mambacita Sports Foundation geht. Deren Ziel ist es, durch Sport eine positive Wirkung auf die körperliche und geistige Entwicklung zu fördern.

