Fiona Erdmann (31) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Erst vor wenigen Wochen ging die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2007 mit ihrem süßen Geheimnis an die Öffentlichkeit: Sie und ihr Freund Muhammad erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz teilte die Beauty bereits zahlreiche Schnappschüsse mit prallem Babybauch. Jetzt gab das Model ein Update, wie sich ihr Leben seit den anderen Umständen verändert hat!

"Es fühlt sich immer noch an, wie in einem Märchen, in dem ich gerade lebe", teilte Fiona via Instagram mit. Seit der Schwangerschaft hat sich im Leben der 31-Jährigen einiges verändert: "Dieses kleine, wundervolle Wesen in meinem Bauch stellt gerade alles auf den Kopf", gestand die schwangere Schönheit. Dabei bemerke sie nicht nur Veränderungen an ihrem Körper, sondern auch in ihrer Einstellung zum Leben: "Einfach alles ist schöner, aufregender und hat einfach viel mehr Bedeutung", schwärmte die TV-Bekanntheit.

Bereits im September soll Fionas Sprössling zur Welt kommen. Von den Baby-News wussten bis vor Kurzem nicht einmal ihre einstigen GNTM-Kolleginnen. "Hast es aber gut geheim gehalten all die Zeit", zeigte sich Ex-Mitstreiterin Hana Nitsche (34) überrascht.

Getty Images Fiona Erdmann, Model

Getty Images Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Model



