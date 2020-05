Lorenz Büffel darf sich schon bald über Familienzuwachs freuen! Im September des vergangenen Jahres gab der Sänger die Trennung von seiner Langzeit-Freundin Carolina Noeding bekannt. Jetzt scheint der Schlagerstar mit seiner neuen Partnerin Emily Gierti die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Im Netz überrascht das Paar seine Fans jetzt mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Lorenz und seine Liebste erwarten demnächst Nachwuchs!

"In vier Monaten fange ich endlich einen neuen Job an: Baby-Manager", verkündete Lorenz stolz via Instagram. Auf dem aktuellen Schnappschuss präsentiert der "Johnny Däpp"-Interpret mit besonders erstauntem Gesichtsausdruck auch prompt das erste Ultraschallbild seines ungeborenen Sprösslings. Dabei weiß der werdende Vater offenbar schon ganz genau, was in wenigen Monaten auf ihn zukommt: "Die Überstunden sind zwar hoch, aber der Vertrag ist auf Lebenszeit", schwärmte er.

Und auch die Follower des Ballermann-Sängers sind von der Bekanntgabe der Schwangerschaft ganz aus dem Häuschen – darunter sogar prominente Gratulanten: "Einfach so schön. Ihr zwei zusammen seid top", schrieb Isabel Gülck. Und auch TV-Bekanntheit Willi Herren (44) ließ es sich nicht nehmen, den Bald-Eltern in den Kommentaren zu gratulieren: "Herzlichen Glückwunsch!"

