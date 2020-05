Susan Sideropoulos (39) zeigt sich ganz privat: Eigentlich gibt die ehemalige GZSZ-Schauspielerin im Netz nur wenig von ihrem Familienleben preis und versucht auch, ihre Kinder größtenteils aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Umso überraschender scheint daher ihr neues Bild: Darauf zeigt sie nicht nur ihre beiden Söhne, sondern wird darunter auch ganz emotional: Der zehnjährige Joel und sein anderthalb Jahre jüngerer Bruder sind inzwischen nämlich schon richtig groß geworden!

Auf ihrem neusten Instagram-Schnappschuss steht die 39-Jährige Hand in Hand mit ihren Kindern im Wald. Darunter schrieb sie: "Der Moment, in dem du realisierst, wie wundervoll deine Kinder sind." Das denke sie zwar jeden Tag, dennoch gebe es einige Augenblicke, in denen sie kurz innehalte und einfach nur dankbar sei. Einen dieser Momente hat sie erst am Samstag erlebt. "Mein Mann und ich dürfen ausschlafen und es ist so still, weil unsere Kinder unsere Tür geschlossen haben, damit sie uns nicht stören. Dann kommen wir nach oben und der Kleine deckt den Tisch und der Große kommt gerade zur Tür rein. Er war einkaufen", freute sich die zweifache Mutter.

Susan hat offenbar nicht nur die Kindererziehung bestens im Griff, sondern scheint auch eine sehr harmonische Ehe zu führen. Mit ihrem Mann Jakob Shtizberg ist sie inzwischen schon seit 24 Jahren zusammen. Erst am Valentinstag machte sie im Netz eine süße Liebeserklärung: "Die erste große Liebe vergisst man nie."

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulus im April 2020

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulus und ihre Familie im Urlaub

Getty Images Susan Sideropoulus im November 2019 in Baden-Baden



