Das Glück scheint Ashok irgendwie nicht hold zu sein! Eigentlich hatte sich der Bauer sucht Frau International-Single gefreut, gleich vier Damen zu treffen. Doch schon das Kennenlernen lief anders als geplant: Eine Frau sagte spontan ihre Teilnahme an der Kuppelshow ab. Zwei weitere Kandidatinnen hatten kein Interesse daran, dem Wahl-Inder näherzukommen. Bewerberin Sarah dagegen hatte Grund zur Freude: Ashok lud sie zu sich auf seinen Hof ein – doch der Besuch wird wohl vorerst nicht stattfinden!

Sarah hatte alle Vorkehrungen getroffen und war bereit, den Landwirt in seiner Wahlheimat zu treffen. Doch die Behörden machten der Blondine einen Strich durch die Rechnung. Via Videoanruf teilte Sarah ihrem vermeintlichen Traummann mit: "Ich bin zurück in Deutschland. Mein Visum ist abgelehnt worden. Ich bin sehr traurig." Bis Juni 2021 werde ihr die Einreise verwehrt – anschließend wolle sie Ashok aber unbedingt in Goa besuchen kommen. "Ich würde dann zu dir fliegen und dich kennenlernen, also wenn du dann noch Single bist."

Der Palmenplantagenbesitzer war sichtlich baff. "Das ist jetzt natürlich ein bisschen überraschend. Aber so was kann passieren. Das ist Bürokratie, da hat man wenig Einfluss drauf." Ob er im kommenden Sommer allerdings noch immer Junggeselle sein wird, bleibt abzuwarten. "Man weiß es nicht. Das steht in den Sternen. Man wird sehen." Schließlich bleibe ihm nun umso mehr Zeit für Zweisamkeit mit Sarahs Konkurrentin und Last-Minute-Teilnehmerin Myria – und die lebt praktischerweise ebenso wie Ashok im indischen Goa.

Inka Bause für "Bauer sucht Frau International"

Ashok, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

"Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause



