Sebastian Fobe (34) muss einen herben Rückschlag bei Match! Promis auf Datingkurs verkraften! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat begibt sich seit Montag auf die Suche nach einer neuen Partnerin. Nach einem Beratungsgespräch mit zwei Dating-Coaches ging es auf eine Single-Party, bei der das Male-Model ledige Frauen kennenlernen durfte – anschließend sollte Sebi sich eine Dame aussuchen, mit der er auf ein Einzeldate geht. Doch schon zu Beginn der Sause ging das ordentlich in die Hose, die Liebes-Berater Doro und Mathew steckten dem 34-Jährigen, dass er zu unnahbar wirkt. Und das hatte Konsequenzen: Sebastian musste gleich zwei Körbe einstecken!

Das war ein ordentlicher Schock für Sebastian, denn eigentlich war er sich nach dem Kennenlernen der Kandidatinnen sicher, sein Match gefunden zu haben. Zunächst hatte er Sina ins Auge gefasst, doch die Fitnesstrainerin zögerte: "Ich finde dich auch nett. Aber ehrlich gesagt wird das nicht so passen." Das steckte Sebi noch gut weg und fragte daraufhin Inesse nach einem Date. Doch auch die hatte kein Interesse! "Danke Sebastian, aber ich will nicht die zweite Wahl sein!", erteilte sie ihm eine Abfuhr. Und der Abgewiesene konnte es kaum fassen – ausgerechnet er wurde zweimal abgewiesen, bei den anderen Promis Claudia Norberg (49), Marcellino Kremers und Sarah Knappik (33) passierte das nicht.

Am nächsten Tag ging der Bartträger mit den Coaches durch, was er beim Flirten falsch gemacht hatte. Sebastian habe mit jeder Dame nur ganz kurz gequatscht: "Ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht, vielleicht hätte ich mich auf eine Person versteifen sollen", zeigte er sich einsichtig. Und auch die erste Korbverteilerin Sina meldete sich nochmal zu Wort und bestätigte den Verdacht: "Wir hatten zu wenig Zeit uns richtig kennenzulernen. Hätte er mehr Zeit mit mir verbracht, hätte ich ihm eine Chance gegeben." Jetzt soll das TV-Gesicht zu einem späteren Zeitpunkt die Gelegenheit bekommen, sich zu öffnen – und eventuell dann ein Match zu finden.

RTL II Claudia Norberg, Marcellino Kremers, Sarah Knappik und Sebastian Fobe

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe im November 2019

Melanie Thiele Sebastian Fobe, deutscher Kuppelshow-Kandidat



