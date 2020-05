Wird Katy Perry (35) die Ankunft ihres Babys vorab schon feiern? Seit Anfang März sind die zuckersüßen Neuigkeiten bekannt: Die Sängerin erwartet mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (43) den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Einen Monat später verrieten die werdenden Eltern dann auch: Sie bekommen ein Mädchen! Die Geburt ihrer Tochter rückt nun mit jedem Tag näher. Möchte die Musikerin davor noch eine kleine Feier schmeißen?

"Ich weiß, alle machen einen Babymoon oder eine Babyparty, aber ich weiß gar nicht, ob ich so etwas überhaupt machen kann", gab Katy vor Kurzem in einem Livestream auf Facebook zu. Sie plane derzeit noch nicht so weit voraus, sondern konzentriere sich lieber immer auf den nächsten Tag. Doch ihre Stimmung kann das wohl überhaupt nicht trüben: "Ich werde dankbar sein. Ich meine, es ist gerade so viel los, doch ich bin dankbar", erklärt der Bühnenstar.

Doch nicht nur diese Feierlichkeit fällt aufgrund der aktuellen Lage vorerst aus: Auch die Hochzeit des Promipaares liegt derzeit auf Eis. Der Schauspieler betonte in einem Interview mit The Times UK, dass sie vermeiden wollten, dass sich einer ihrer Gäste während der Anreise unwohl fühlen könnte.

Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

MEGA Katy Perry in Melbourne im März 2020

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Glaubt ihr, die Babyparty wird noch stattfinden? Ja, bestimmt. Nein, sicher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de