Christin Kaeber schwelgt im Babyglück! Vor wenigen Wochen durften die Influencerin und ihr Freund Leons nach langem Warten endlich Töchterchen Nia auf der Welt begrüßen. Die Kleine ist der ganze Stolz ihrer Eltern und im Netz bereits ein echter Star – denn die Beauty und ihr Liebster teilen immer wieder zuckersüße Schnappschüsse ihrer ersten Momente auf der Welt. Im Gespräch mit Promiflash schwärmt Christin aber nicht nur von dem Neugeborenen, sondern auch von seinem Papa: Leons geht offenbar in der Vaterrolle total auf.

"Ich wusste bereits im Vorfeld, dass Leons ein toller Vater sein wird. Doch er hat all diese positiven Gedanken nochmals übertroffen", freut sich die ehemalige Survivor-Teilnehmerin gegenüber Promiflash. Die neuen Aufgaben scheint der Muskelmann also problemlos zu meistern – und das macht Christin einfach überglücklich. "Er ist mit so viel Leichtigkeit, Liebe und Spaß dabei, dass ich förmlich schmelze, wenn ich die zwei zusammen erlebe", führt sie ihre Lobeshymne fort.

Doch nicht nur Leons liebt den neuen Job als Vater über alles – auch die Blondine selbst genießt den Mama-Alltag in vollen Zügen. Ihre Schwester Liz (27) plauderte kürzlich aus, wie gut sich die Sportskanone als Elternteil schlägt: "Sie ist eine wundervolle Mama und geht in der Rolle total auf!"

