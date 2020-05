Hat Herzogin Meghan (38) ihren Schmuck mit Bedacht gewählt? Dass man bei den Outfits der Royals manchmal etwas genauer hinschauen muss, ist bereits allseits bekannt. Denn oft haben Kleidungsstücke und Accessoires tiefere Bedeutungen. So hatte die Frau von Prinz Harry (35) im vergangenen September bei einem Termin Ohrstecker und ein Armband ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) getragen. Und auch in einer Kette, die sie kürzlich wählte, steckte weit mehr als ein materieller Wert.

Bei einem Videochat am vergangenen Mittwoch trug Meghan einen burgunderfarbenen Pullover mit V-Ausschnitt und zwei Halsketten, wie Hello! berichtet. Die eine davon war ein Anhänger in der Größe einer Münze mit einem ganz besonderen Symbol in der Mitte: Das blaue Auge soll einem Volksglauben nach den Bösen Blick abwenden und Glück bringen. Das Motiv soll seinen Besitzer zudem vor negativen Schwingungen schützen.

Nach ihrem Web-Auftritt ist der Halsschmuck, der 170 Euro kostet, ausverkauft. Doch das ist kein Wunder. Schon andere modische Schätze der royalen Beauty waren innerhalb kürzester Zeit nicht mehr zu erwerben. Ein schwarz-weißes Wickelkleid, das sie während ihrer Südafrika-Reise getragen hatte, war ebenfalls schnell vergriffen.

