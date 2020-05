Taylor Swift (30) sagt "Danke"! Die Erfolgssängerin nahm bereits an dem Benefiz-Konzert "One World: Together At Home" teil, um Geld für Helfer in der aktuellen Situation zu sammeln. Neben Taylor performten dort auch Musikgrößen wie Celine Dion (52), Jennifer Lopez (50) oder John Legend (41) ihre Hits vom Wohnzimmer aus. Doch das war der Blondine offenbar nicht genug: Für eine Krankenschwester ließ sie sich nun eine besonders niedliche Überraschung einfallen.

"Ich muss mich einfach öffentlich bei Taylor Swift bedanken, dass sie mir zu meinem 30. Geburtstag eine Kiste voller Merchandise und einen persönlichen Brief geschickt hat, weil ich nach New York gegangen bin, um dort als Krankenschwester zu helfen", freute sich Whitney Hilton via Twitter. Für die Pflegekraft sei dies der schönste Tag ihres Lebens gewesen. Auf Fotos zeigte sie schließlich, was sich genau in dem Paket befand: Mehrere Shirts und Pullover mit Taylor-Motiven sowie eine Schlafmaske. Den Gruß der "Skake it Off"-Interpretin rahmte Whitney sogar ein.

Eigentlich lebt und arbeitet die US-Amerikanerin in Utah, doch für einige Wochen unterstützte sie ein Krankenhaus in New York, in dem Fachkräftemangel herrschte. In einem Blog schrieb sie über ihre Erfahrungen und bezeichnete die Lage vor Ort als "modernen Krieg" – Worte, die auch Taylor beeindruckten: "Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du dein Leben riskiert hast, um Menschen zu helfen, und dass du die Botschaft lautstark verbreitet hast, damit die Menschen es hören und die Situation ernst nehmen", lauteten einige Zeilen der Musikerin.

Whitney Hilton mit ihrem Brief von Taylor Swift

Merchandise von Taylor Swift

Taylor Swift im Januar 2020



