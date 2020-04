Was für ein toller Trost für enttäuschte Fans! Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise mussten zahlreiche Konzerte auf der ganzen Welt verschoben oder sogar komplett gecancelt werden. Beispielsweise haben die Pussycat Dolls ihre lang ersehnte Reunion-Tour für das Jahr 2020 abgesagt. Dank einer Online-Aktion hatten Musik-Fans nun wieder Grund zum Strahlen: Hochkarätige Weltstars schlossen sich jetzt zu einem virtuellen Wohnzimmer-Konzert im Netz zusammen!

Nachwuchstalent Billie Eilish (18), Pop-Diva Taylor Swift (30), Musiklegende Elton John (73), R&B-Queen Jennifer Lopez (50), Stimmwunder Celine Dion (52), Oscar-Preisträger John Legend (41), Tenor Andrea Bocelli (61), Star-Pianist Lang Lang (37) und die legendäre Rockband Rolling Stones – so viele erfolgreiche Musiker kommen sonst wohl nur auf dem roten Teppich der Grammy Awards zusammen! Sie alle gaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag via YouTube-Livestream ihre Chart-Hits zum Besten – und zwar von zu Hause aus! Manche saßen auf der Couch, andere in ihrem heimischen Garten. Mit am Start war auch Lady Gaga (34), die die Hilfsbewegung Global Citizen bei der Organisation des Benefiz-Konzerts "One World: Together At Home" unterstützte. Die Einnahmen sollen den Helfern in der aktuellen Lage zugutekommen.

Die Liste der Promis war sogar noch viel länger: Insgesamt waren über 100 Stars und Sternchen in dem Clip zu sehen. Auch zahlreiche Schauspieler, Models und Moderatoren schlossen sich der Gruppe an, um an ihre Fans zu appellieren. "Wir müssen auf uns und die Älteren aufpassen. Wir müssen aufeinander aufpassen", betonte beispielsweise Matthew McConaughey (50). Auch Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (46) wurde dazugeschaltet und sprach allen medizinischen Fachkräften ihren Dank aus.

Anzeige

Getty Images/Getty Images for Global Citizen Celine Dion beim "One World: Together At Home"-Benefiz-Konzert

Anzeige

Getty Images/Getty Images for Global Citizen Die Rolling Stones beim "One World: Together At Home"-Benefiz-Konzert

Anzeige

Getty Images/Getty Images for Global Citizen Lady Gaga beim "One World: Together At Home"-Benefiz-Konzert

Getty Images/Getty Images for Global Citize Lang Lang beim "One World: Together At Home"-Benefiz-Konzert

Getty Images/Getty Images for Global Citizen Jennifer Lopez beim "One World: Together At Home"-Benefiz-Konzert

Getty Images/Getty Images for Global Citizen Elton John beim "One World: Together At Home"-Benefiz-Konzert



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de