Wird es jetzt doch konkreter? Seit April 2020 vertreten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) nicht mehr die britische Krone. Nach dem Megxit zog es das Paar kurzzeitig nach Kanada, bis es sich schließlich in Los Angeles niederließ. Dort schauen sich die beiden mittlerweile unter Hochdruck nach einem neuen Eigenheim um – und sind jetzt möglicherweise fündig geworden: Harry und Meghan liebäugeln mit einer stylishen Villa!

Wie The Sun berichtet, soll sich das Pärchen ein Objekt im Wert von umgerechnet elf Millionen Euro in der Gegend von Pacific Palisades, Los Angles, angeschaut haben. Ein Insider plauderte gegenüber dem Onlineportal aus, dass das Herzogpaar von Sussex diese Villa – mit sechs Schlafzimmern, riesigem Pool und Kinosaal – zusammen mit Meghans Mutter Doria Ragland beziehen will. "Harry ist [Doria] ziemlich nahegekommen. Er soll die Idee, mit seiner Schwiegermutter zusammenzuleben, gar nicht schlecht finden", erzählte die Quelle.

Erst vor einigen Tagen hatte ein Informant gegenüber TMZ berichtet, dass die ehemalige Schauspielerin und ihr Gatte noch nicht ihre Traumim­mo­bi­lie gefunden hätten. Angeblich suchen die zwei ein Haus, das zwischen elf und 16 Millionen Euro kostet. Das aktuelle Objekt würde perfekt zu den Vorstellungen des Paares passen.

Steve Sawaii/ MEGA Mögliche Luxus-Villa von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Doria Ragland, Tochter Herzogin Meghan und Schwiegersohn Prinz Harry, September 2018

Steve Sawaii/ MEGA Kinozimmer von Prinz Harry und Herzogin Meghans möglicher Villa

Steve Sawaii/ MEGA Pool-Bereich von Prinz Harry und Herzogin Meghans möglicher Villa

Steve Sawaii/ MEGA Schlafzimmer von Prinz Harry und Herzogin Meghans möglicher Villa

