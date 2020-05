Tobias Wegener (27) schwört den Frauen ab – zumindest den prominenten unter ihnen. Seit der Trennung von Promi Big Brother-Gewinnerin Janine Pink (33) ist der ehemalige Love Island-Kandidat Single. Dabei gäbe es durchaus Single-Ladys, die an dem Schnuckel interessiert wären. So offenbarte Jennifer Frankhauser (27) vor Kurzem, dass ihr der 27-Jährige durchaus gefallen könnte. Leider stellte Tobi im Promiflash-Interview klar: Damen aus der Öffentlichkeit seien für ihn von nun an tabu!

"Das ist für mich kein Thema mehr. Ich bin sowieso ein Typ, ich möchte das auch gar nicht, dass ich eine Freundin habe oder mit einer Frau zu tun habe, die in der Öffentlichkeit steht. Das kriegen einfach zu viele Menschen mit", erklärte er im Gespräch. Er sei generell eher jemand, der auf normale Frauen stehen würde, die nicht gerade was mit der Öffentlichkeit zu tun hätten, führte er weiter aus. "Von mir aus braucht meine Zukünftige auch kein Instagram haben", so Tobi weiter.

Aber auch generell hat der Fitness-Boy im Moment keine große Lust, auf Dates zu gehen. "Ich habe jetzt auch einfach mal auch so für mich gedacht, dass ich jetzt auch einfach Zeit für mich nehme und mich einfach auf die Sachen fokussiere, die ich auch vorhabe", erklärte er dazu.

Anzeige

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink nach dem "Promi Big Brother"-Finale 2019

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser; fit_tobi93 Jenny Frankhauser und Tobias Wegener

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, "Promis unter Palmen"-Kandidat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de