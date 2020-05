Salma Hayek zeigt sich im Netz ganz natürlich! Die Schauspielerin ist mittlerweile 53 Jahre alt – und begeistert noch immer mit ihrem jungen Aussehen. Immer wieder setzt sie ihren schlanken Körper im Badeanzug in Szene und präsentiert sogar Schnappschüsse, die Fans misstrauisch werden lassen: Nutzt sie etwa Botox, um so gut auszusehen? Das dementierte die Hollywood-Schönheit direkt. Tatsächlich steht sie sogar ganz offen zu ihrem Alter – was sie nun mit einem Foto beweist!

Auf Instagram teilte Salma ein Bild, auf dem sie sich so zeigt, wie noch nie: Zwischen ihre dunklen Locken haben sich die ersten grauen Strähnen gemogelt. Doch verstecken kommt für sie wohl nicht infrage – sie präsentiert die Strähnen ohne Scham ihren Followern und schreibt dazu: "Sei stolz auf deine Wurzeln." Ihre Fans sind von der Aufnahme begeistert und hinterlassen in der Kommentarspalte etliche Komplimente: "Du siehst umwerfend und sehr bezaubernd aus mit den silberfarbenen Highlights", findet zum Beispiel ein User.

Doch Salma (53) ist nicht die einzige Promi-Dame, die sich den Gang zum Friseur spart. "Freaky Friday"-Star Jamie Lee Curtis (61) lässt ihre Haare bereits seit vielen Jahren grau und auch Selma Blair (47) trägt mittlerweile einen Kurzhaarschnitt in ihrer natürlichen Haarfarbe. Glaubt ihr, Salma wird sich auch einen komplett ergrauten Schopf stehen lassen? Stimmt ab!

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Februar 2020

Getty Images Salma Hayek, 2020 in Berlin

Instagram / selmablair Selma Blair im April 2020



