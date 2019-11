Selma Blair (47) verzaubert mit ihrem neuen Look! Die Schauspielerin veränderte durch ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung und die damit einhergehende Chemotherapie ihr Aussehen: Sie rasierte sich ihre lange Mähne ab und präsentierte im Netz und in der Öffentlichkeit selbstbewusst ihre Glatze. Doch nun ließ sich die "Eiskalte Engel"-Darstellerin die Haare wieder nachwachsen – und trägt jetzt einen raspelkurzen Schnitt in ihrer Naturhaarfarbe!

Auf Instagram präsentierte Selma am Samstag ihren neuen Style. Statt sich die Haare zu färben, setzt sie nun auf ihr natürliches Grau. In einem früheren Post sprach die 47-Jährige offen über die Veränderungen: "Es wird zu viel sein, sie wieder lang wachsen zu lassen. Deswegen werde ich es kurz und grau lassen – etwas, was ich früher nie machen wollte." Ihre Follower sind von dem Pixie Cut total begeistert und klicken innerhalb eines Tages über 55.000 Mal auf den Like-Button.

Generell scheint es für Selma nach der Diagnose wieder bergauf zu gehen: Auf Paparazzi-Aufnahmen strahlte die US-Amerikanerin vor wenigen Tagen in Los Angeles bei einem Spaziergang. An dem Tag bewegte sie sich auch ohne Gehhilfe fort, auf die sie Wochen zuvor noch angewiesen war.

Instagram / selmablair Schauspielerin Selma Blair

Getty Images Selma Blair beim Time 100 Health Summit in New York

Backgrid Schauspielerin Selma Blair

