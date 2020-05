Sarah Joelle Jahnel (30) spricht offen über ihre Makel. Mitte März wurde die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Mutter einer Tochter. Im Netz gibt sie seitdem Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama und zeigt dabei auch die weniger schönen Momente. So offenbarte sie, vom Stillen eine Brustentzündung bekommen zu haben, und verriet ihren Followern auch, dass ihr Nachwuchs per Notkaiserschnitt zur Welt gekommen sei. Mit der Narbe kann Sarah sich jedoch so gar nicht anfreunden.

In einem Instagram-Livestream mit Dr. med. Murat Dagdelen erzählte die 30-Jährige: "Ich habe die letzten Jahre mit meinem Körper Geld verdient, da hat man einen Druck. Meine Bauchnarbe ist 14 Zentimeter, die ist wirklich groß." Zudem sei ihr Bauch genau an der Stelle aufgeschnitten worden, an der sie eine Tätowierung habe. Sarah fühle sich deshalb derart unwohl, dass sie zukünftig nur noch eine hoch geschnittene Bikinihose am Strand tragen wolle. Dass die Narbe irgendwann weniger sichtbar sein wird, glaubt die junge Mutter nicht: "Ich habe den Hang, Fleischnarben zu bekommen, und durch meinen Hauttyp werden sie schnell sehr dunkel", erklärte sie in dem Video. Deshalb komme auch eine Narbenkorrektur für das Reality-TV-Sternchen in Betracht.

Die Kaiserschnittnarbe ist jedoch nicht die einzige körperliche Veränderung, die die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin nach der Schwangerschaft an sich festgestellt hat. Gegenüber Promiflash verriet sie: "Ich bin tatsächlich etwas traurig und auch ein bisschen geschockt. Mein Körper ist wirklich extrem anders." Sarah habe zahlreiche Beulen, Flecken und unterhalb des Bauches viele Schwangerschaftsstreifen. Auch ihr Bauchnabel sei etwas ausgedehnt. Könnt ihr diese Sorgen verstehen? Stimmt ab!

