Eva Longoria (45) gibt einen ehrlichen Beauty-Einblick! Viele Promidamen stehen mittlerweile zu ihren grauen Haaren und zeigen sie sogar ganz ungeniert auf Social Media. So hatte erst Salma Hayek (53) kürzlich ein ehrliches Bild ihrer grau melierten Strähnchen gepostet und betont: Sie ist stolz auf ihre silberfarbenen Highlights. Und jetzt zieht ihre Schauspiel-Kollegin Eva nach: Sie präsentiert ihren Followern ihre natürliche Haarfarbe!

In einem längeren Video auf Instagram erklärt Eva, wie sie sich regelmäßig die Haare färbt. Dabei bekommen ihre Fans einen Blick hinter ihre sonst perfekt gestylte Mähne: Ihr Ansatz ist mittlerweile deutlich ergraut. "Für einen kurzen Moment habe ich gedacht: Okay, graue Strähnen, ich bin soweit, euch zu tragen. Aber ich bin nicht bereit für so viel Grau", räumt die TV-Beauty offen ein und fängt an, ihrem Ansatz mit dem Färbemittel zu Leibe zu rücken.

Eva möchte ihre Mähne auch weiterhin in ihrem Schokoladen-Ton halten, eine andere Schauspielerin hat sich aber mittlerweile entschieden, den natürlichen Look zu tragen: Selma Blair (47) hatte sich aufgrund ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung die dunklen Haare abrasiert und trägt nun einen grauen Kurzhaarschnitt.

Getty Images Eva Longoria im Juli 2019

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Instagram / selmablair Selma Blair im April 2020



