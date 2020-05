Hilaria Baldwin (36) ist eine echte Vollblut-Mami. Sie und ihr Mann Alec Baldwin (62) sind bereits vierfache Eltern – ihr sehnlichster Wunsch: ein fünftes Kind. Nach zwei Fehlgeburten ist die Schauspielerin nun erneut schwanger und freut sich riesig darüber. Trotzdem gab sie nun offen zu: Vor allem während der aktuellen Lage kostet sie ihr Job als Mama jede Menge Nerven und auch ein paar Tränchen.

"Jeder Tag ist so nonstop: Kochen, Waschen, Unterrichten, der Kampf, nicht zusammen zu brechen, das ausgebrannt Sein, die schönen Zeiten – alle möglichen Gefühle", schrieb die 36-Jährige in ihrer Instagram-Story. Manchmal blicke sie auf ihren Tag zurück, weine ein bisschen und könne einfach nicht glauben, wie anstrengend er gewesen sei. "Dann atme ich einmal tief durch und drücke den Reset-Knopf, weil ich für meine Familie stark sein muss", betonte Hilaria.

Erst kürzlich stand für die Hollywood-Beauty ein besonders trauriger Tag an – und zwar der, an dem die Tochter, die sie im vergangenen November verloren hatte, das Licht der Welt hätte erblicken sollen. "Ich denke jeden Tag an dich und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Wege anders verlaufen wären. Mama liebt dich, mein süßes Mädchen", schrieb sie auf ihrem Profil.

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin, Frau von Alec Baldwin

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin und ihre vier Kinder

Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin bei einer Party in New York, Dezember 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de