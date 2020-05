Daniela Katzenberger (33) überrascht ihre Fans immer wieder aufs Neue! Die Kultblondine machte schon einige Male deutlich, dass Sport und gesundes Essen nicht unbedingt zu ihren absoluten Prioritäten zählen. Nichtsdestotrotz lässt sie sich dann doch recht regelmäßig zum Work-out hinreißen. Und das zahlt sich aus! Dass die Katze doch ganz schön fit ist, bewies sie nun nämlich mit einem ganz besonderen Clip: Dani rutscht mal eben easy in einen Spagat!

Auf Instagram hält Daniela ihre Fans mit witzigen Postings auf dem Laufenden. Mit ihrem neuesten Video dürfte sie den ein oder anderen Follower aber nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Staunen gebracht haben. In Jeanshose und mit einem Kaffee in der Hand steht Dani zuerst lässig auf dem Wohnzimmerteppich herum, spielt mit ihren Haaren – und gleitet dann ganz ohne schmerzverzerrte Miene überaus lässig in einen sauberen Spagat.

Die Fans zeigen sich von dieser Gelenkigkeit überaus beeindruckt. "Oh Gott, ich spüre meine Hüfte brechen, während ich das Video schaue", kommentierte ein Nutzer den Beitrag. "Wow, starker Spagat! Und auch noch mit einer Tasse Kaffee in der Hand und ohne etwas zu verschütten. Wahnsinn!", zeigte sich ein anderer begeistert.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Januar 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star



