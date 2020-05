Diese Entscheidung ist endgültig! Michelle Daniaux und Mateo Glotz ist in den vergangenen Folgen von Temptation Island schon so einiges klar geworden. Nachdem die Blondine miterlebt hat, wie abwertend ihr Liebster über ihre Beziehung spricht, sieht sie keine Zukunft mehr für die beiden. Und auch der 22-Jährige ist von dem Verhalten seiner Freundin enttäuscht. In der aktuellen Folge kommt es dann zur Aussprache zwischen ihnen: Und Michelle und Mateo trennen sich noch in der Show.

Bei ihrem letzten Lagerfeuer mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) wirken sowohl die Studentin als auch der Optiker distanziert und abgeklärt – von Liebe und Wiedersehensfreude keine Spur. Als Begrüßung gibt es von Mateo nur ein liebloses Tätscheln auf die Schulter. Während Mateo über die Situation eher lachen muss, verzieht Michelle keine Miene. Zu einer Aussprache des Pärchens kommt es kaum, sie werfen sich lediglich gegenseitig Dinge an den Kopf, die sie falsch gemacht hätten. "An dieser Stelle möchte ich die Beziehung beenden", zieht der Österreicher letztendlich den Schluss.

Für ihn habe es keinen Sinn mehr und er sei froh über diese Entscheidung. Das Vertrauen zwischen ihnen sei einfach nicht mehr da. Die 21-Jährige nimmt das Ende ihrer Beziehung wortlos hin und nickt zustimmend. Für das Ex-Paar ist die Reise auf die Insel der Versuchung nun zu Ende und sie müssen die Koffer packen.

