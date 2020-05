Herzogin Kate (38) und ihr Gatte Prinz William (37) gelten als das absolute Traumpaar innerhalb des britischen Königshauses: Erst am 29. April feierte das Paar seinen neunten Hochzeitstag zusammen mit den drei gemeinsamen Kids George (6), Charlotte (5) und Louis (2). Dass die 38-Jährige in der Beziehung das Sagen hat und William eher zurückhaltender ist, beweist vor allem die Körpersprache der beiden in der Öffentlichkeit: Kate wirkt nämlich bei Terminen total aktiv, während ihr Mann eher Schüchternheit ausstrahlt.

Die Gestikexpertin Judi James analysierte die Auftritte der dreifachen Eltern gegenüber Fabulous und stellte dabei fest, dass Kate sich in der Öffentlichkeit sichtlich wohler fühlt als der Thronfolgen-Zweite: "Kate scheint es leicht zu fallen, die Führung zu übernehmen, während William es eher genießt, sich zurückzulehnen und sie dabei zu beobachten. Ein klares Zeichen dafür sei laut James sein unterdrücktes Lächeln und dass er die anwesende Presse eher aus dem Augenwinkel anschaut. "Das signalisiert Schüchternheit, ebenso wie seine starre Schulter- und Armhaltung", erklärte sie.

Außerdem hält der 37-Jährige die Hände häufig vor dem Körper zusammen und signalisiert damit Schüchternheit. Kate hat hingegen eine sehr aktive, offene Körpersprache: "Kate sitzt des Öfteren nach vorne gelehnt, bewegt sich aktiv im Gespräch und verwendet beim Sprechen ausschweifende Handgesten." Dass sie dabei auch noch Multitasking beherrscht, bewies die Britin in einem Beifall-Clip auf Instagram Ende April: "In der Mitte steht Kate, die der Kamera zulächelt, während sie Louis trägt, klatscht und ihren Oberkörper zu William beugt, um Zuneigung und Einheit zu signalisieren", fasste James schließlich zusammen.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de