Davide Tolone will nach wie vor um seine Ex-Freundin Siria Campanozzi kämpfen! Seit der sechsten Folge von Temptation Island gehen der Sizilianer und die langhaarige Schönheit getrennte Wege. Zwar versuchten sie kurz nach den Dreharbeiten, ihre Liebe noch einmal aufflammen zu lassen, doch am Ende klappte es nicht. Davide will offenbar trotzdem nicht aufgeben: Seit Wochen versucht er, Siria mit Kleinigkeiten zu beeindrucken und eventuell ein weiteres Mal ihr Herz zu erobern.

In den vergangenen Wochen zeigte Davide seinen Fans immer wieder in seiner Instagram-Story, welche Überraschungen er sich für seine Herzdame ausgedacht hat. Unter anderem sendete er ihr eine Kosmetik-Geschenkbox, die er vor ihrer Haustür platzierte. Wenig später ließ er sich sogar von Sirias Mutter in ihr Schlafzimmer einschleusen, um dort eine selbstgemachte Tagesdecke mit gemeinsamen Bildern auf ihrem Bett zu platzieren. Die "Temptation Island"-Beauty saß währenddessen bei einem Arzttermin. Zuletzt griff er seiner ehemaligen Partnerin sogar beim Thema Familie unter die Arme und holte ihre kleine Schwester von der Schule ab.

Siria reagierte auf die Überraschungen positiv. Höhepunkt von Davides Liebeskampf war allerdings sein Auftritt in der Talkshow bei Marco Schreyl (46). Dort war die Schwäbin eingeladen, um über das Thema Untreue zu sprechen. Als dann plötzlich der dunkelhaarige Beau mit einem riesigen Blumenstrauß vor ihr stand, war sie regelrecht sprachlos. "Ich habe dir gesagt, ich werde um dich kämpfen, ich werde jede Chance nutzen. Ich wusste, dass du heute hier bist, deswegen bin ich auch hier", erklärte er.

Ob Siria ihrem umtriebigen Ex wirklich noch eine weitere Chance geben wird? Die Promiflash-Leser sind sich da nicht so sicher: In einer Umfrage können sich nur 61 Prozent (2.216 Stimmen) vorstellen, dass aus den beiden noch einmal ein Paar wird. Rund 39 Prozent (1.408) sind sich sicher, dass der Zug bei Siria und Davide abgefahren ist.

Instagram / davidedondale Davide mit seiner Überraschung für Siria

Instagram / davidedondale Davide Tolone mit Sirias kleiner Schwester

Instagram / davidedondale Davide Tolone und Siria Campanozzi im RTL-Studio

Privat Davide und Siria, Ex-"Temptation Island"-Kandidaten



