Hilaria Baldwin (36) ist erneut in freudiger Erwartung! Anfang April hatte die Ehefrau von Alec Baldwin (62) stolz verkündet: Nach einer schrecklichen Fehlgeburt im vergangenen Jahr ist sie mit Kind Nummer fünf schwanger! Für die 36-Jährige ein echter Segen. Wann der Knirps das Licht der Welt erblicken soll, verriet die Yogalehrerin bisher nicht – ihr Babybauch ist jedoch schon richtig groß!

In ihrer Instagram-Story teilte die Brünette am Mittwoch ein Foto ihrer nackten Körpermitte: Mit einem breiten Lächeln schaut Hilaria in einen Spiegel, vor dem sie nur in Unterwäsche posiert. Ihr runder Bauch ist dabei der absolute Blickfang des Schnappschusses – gut eingecremt glänzt die Wölbung im Licht des Badezimmers, während die Unternehmerin stolz ihre Hand auf die Rundung legt.

Erst vergangene Woche hatte die werdende fünffache Mutter einen emotionalen Tag erlebt – denn eigentlich hätte am 30. April ihr im Mutterleib verstorbenes Baby zur Welt kommen sollen. "Du wurdest so sehr geliebt, und das wirst du auch immer noch", schrieb Hilaria im Netz.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin bei der American Museum of Natural History Gala

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin, April 2020

Getty Images Hilaria Baldwin auf der New York Fashion Week im Februar 2020

