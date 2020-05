Joe Jonas (30) musste erst ein paar Filmhelden kennenlernen, bevor er Sophie Turner (24) näher kommen durfte! Die Schauspielerin und der Sänger sind seit knapp einem Jahr verheiratet. Das erste Mal, dass sie zusammen erwischt wurden, war 2016 bei einem Konzert im niederländischen Rotterdam. Von da an festigten sie mit jedem Date ihre Beziehung. Doch ehe sich die Game of Thrones-Darstellerin überhaupt auf den Musiker einließ, musste dieser erst mal vor den Fernseher!

"Sophie sagte: 'Schau mal, wenn wir uns treffen wollen, musst du die Harry Potter-Filme schauen'", offenbart Joe nun bei The Late Late Show with James Corden. Doch scheinbar steckte dahinter nicht nur Sophies Wunsch, ihm ihre Lieblingsstreifen näherzubringen. "Für diejenigen, die es nicht wissen: An Weihnachten schauen sie in England 'Harry Potter' – alle Teile davon", erklärt der 30-Jährige. Sophie ist gebürtige Britin, während Joe aus den USA stammt.

Vor wenigen Tagen hatten die beiden weitere private Details von sich preisgegeben. Bei der sogenannten Couples Challenge auf TikTok verrieten sie zum Beispiel, dass Sophie im Gegensatz zu ihrem Ehemann generell ein bisschen mürrischer sei. Bei der Frage, wer sich zuerst in den anderen verliebt habe, konnten sie sich allerdings nicht einigen – beide deuteten auf sich selbst.

Instagram/sophiet Joe Jonas und Sophie Turner

ActionPress/Everett Collection Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes"

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas bei der Paris Fashion Week 2018



