Rebecca lässt ihren Gefühlen bei Big Brother freien Lauf – doch was sagen ihre Verwandten zu Hause dazu? In den vergangenen Wochen knutschten und kuscheln die Studentin und ihr Container-Freund Tim was das Zeug hält. Egal, ob im Bett, beim Kochen, draußen im Garten oder im Pool – die beiden können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Zwar hatten die Turteltauben bisher keinen Sex vor den "Big Brother"-Kameras, dennoch macht die Blondine sich viele Gedanken: Verurteilt ihre Familie Rebecca, weil sie sich so hingebungsvoll im TV zeigt?

Dieses Thema scheint die 21-Jährige wirklich schwer zu beschäftigen. In der heutigen Folge bekamen ein paar Bewohner Briefe von Zuhause. Rebecca durfte ihren jedoch nicht lesen, weil ihr Team die dafür nötige Challenge verloren hatte. Vollkommen verzweifelt, stellte sie sich die schlimmsten Sachen vor, die in ihrer Botschaft stehen könnten – darunter auch Missgunst in Bezug auf ihre Container-Liebelei! "Ich hab Angst, dass meine Großeltern oder so schreiben, dass ich bei ihnen unten durch bin!", jammerte die Weltenbummlerin im Gespräch mit Tim.

Was das "Big Brother"-Pärchen nicht weiß: Zumindest ein wichtiger Teil ihrer Familien steht voll und ganz hinter ihnen! Das betonten sie schon Ende April via Videoanruf bei Big Brother – Die Late Night Show. "Sie sind alt genug, sie wissen, was sie tun. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm", erklärte Tims Mama Claudia.

Anzeige

Sat.1 Tim und Rebecca bei "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Die "Big Brother"-Kandidaten Tim und Rebecca

Anzeige

Sat.1 Rebecca und Tim bei "Big Brother"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de