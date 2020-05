Es war ein absoluter Gänsehaut-Moment! In der gestrigen Doppelfolge der brandneuen Kuppelshow Are You The One? gab es nicht nur die ersten schlüpfrigen Details, den ersten Zoff und den ersten Gefühlsausbruch in dieser Staffel – auch ein ziemlich persönliches Gespräch blieb nicht aus: Katharina Wagener (25) gab im Kreise ihrer frischgebackenen Mitbewohner bekannt, vor einigen Jahren stark magersüchtig gewesen zu sein. Promiflash erklärte sie nun, woher sie den Mut nahm, so offen über ihre Vergangenheit auszupacken.

So habe Kathi zuvor gar nicht vorgehabt, im Fernsehen über ihre einstige Essstörung zu sprechen. "Ich habe es jetzt gemacht, das lag einfach daran, dass man sich dann doch sehr schnell sehr wohlgefühlt hat. [...] Man ist einfach richtig zu so einer kleinen Familie zusammengewachsen und ich habe es dann erwähnt", erinnerte sie sich im Promiflash-Interview zurück. Es habe ihr einfach sehr gutgetan, sich diese Dinge von der Seele zu reden.

Im weiteren Gespräch offenbarte die Kellnerin ebenfalls, dass sie anfangs noch mit dem Gedanken zu kämpfen hatte, dass die TV-Kameras sie möglicherweise nicht von ihrer Schokoladenseite ablichten könnten. "Ich muss echt sagen, dass man erst denkt: 'Oh Gott, wenn ich dann da bin, muss ich die ganze Zeit meinen Bauch einziehen, immer gucken, wie sehe ich aus?' [...] Aber ich muss wirklich sagen, und da bin ich auch sehr stolz drauf, ich habe mich da superschnell einfach ganz normal verhalten", feierte die 25-Jährigen ihren persönlichen Triumph.

