Ernste Themen bei "Are You The One?"! Seit Mittwochabend wird das deutsche Fernsehpublikum mit einem brandneuen Format unterhalten: Bei der Sendung handelt es sich um eine Kuppelshow mit einem besonderen Twist: Via Experten-Analysen wurden im Vorfeld perfekte Matches gefunden, die sich im Haus nun finden müssen. In Folge zwei der Show ist also quatschen und kennenlernen angesagt. Dabei spricht Katharina Wagener (25) über ihre dramatische Gesundheitsgeschichte!

Im Gespräch mit Elisha Crowd gesteht Kathi: "Mir haben die Ärzte gesagt, ich werde keine 20 Jahre alt, weil ich so, so magersüchtig war. Ich war jahrelang nur in Krankenhäusern, Notaufnahmen. Ich bin dreimal tot gewesen." Diese Aussage schockiert nicht nur den Tattoo-Fan – auch Aline Lawin und Co. sind von der persönlichen Story der Kellnerin erschüttert. Vor sechs Jahren habe ihr Kampf mit der Essstörung begonnen.

"Das fing halt mit 18 bei mir an. Meine beste Zeit des Lebens habe ich quasi verpasst. Bei meiner Größe war das Mindeste 25 Kilo", erklärt die Beauty aus Kamen. Zwar gehe es ihr heute deutlich besser – allerdings würde die 24-Jährige noch immer häufig mit ihrer Selbstwahrnehmung hadern. Das kann Elisha kaum nachvollziehen: "Die ganze Zeit hier haben die Männer alle gesagt, dass du hier mit den geilsten Körper hast", versucht er Kathi Mut zu machen.

