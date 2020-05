Das Rätselraten bei The Mole beginnt! Am Mittwoch flimmerte die Debüt-Folge der Sat.1-Fernsehshow über die Bildschirme. Zehn Kandidaten stellten sich diesem völlig neuartigen TV-Abenteuer – das Besondere: Einer von ihnen ist "der Maulwurf", also ein Verräter, der den Erfolg der Gruppe verhindern soll. Bisher hatten die Teilnehmer in drei Challenges die Gelegenheit, den Querulanten ausfindig zu machen. Wer gilt momentan wohl als Hauptverdächtiger?

In der ersten Runde mussten sich Aaron Koenigs und seine Team-Kollegen aus einem Grab befreien – und zwar immer in Paaren. Vier seiner Mitstreiter misslang das. Yves-Len Unser und Silvia Marinksi scheiterten, genau wie Wolfgang Roth und Colleen Schneider. Für die gesamte Gruppe bedeutete das einen Verlust von insgesamt 3.000 Euro. Stellt sich nun die Frage: Hat sich einer der vier Kandidaten vielleicht extra dumm angestellt, weil er der heimliche Verräter ist?

Bei der zweiten Challenge mussten Colleen und Silvia ihren Mitstreitern anhand von Fotos Lamas beschreiben, die diese dann mit einem Lasso einfangen sollten. Paula Krämer und Yves waren der Meinung, dass vor allem Colleens Hinweise wenig hilfreich waren – könnte sie vielleicht der Maulwurf sein? Bei Aufgabe drei geriet Wolfgang ins Visier – der Grund: Weil der 66-Jährige seine Sicherung nicht rechtzeitig löste und im Wasser landete, verlor das Team das Spiel und damit auch 5.000 Euro. Einige seiner Mitstreiter vermuteten daraufhin, dass der Bankkaufmann absichtlich versagt haben könnte.

© SAT.1 / Florentin Becker - BECKER FILMS / Florentin Becker Colleen bei "The Mole"

SAT.1 / Florentin Becker The BossHoss und die Kandidaten von "The Mole"

SAT.1/Philipp Rathmer Wolfgang Roth, "The Mole"-Kandidat

