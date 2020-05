War Ennesto Monté zu langweilig oder einfach nur sympathisch? Bei der großen Aussprache von Promis unter Palmen kam es zu nicht nur einer Auseinandersetzung – der Grund dafür war die spitze Zunge von Désirée Nick (63): Carina Spack (23) brach ihretwegen in Tränen aus, und Claudia Obert (58) ergriff nach nur wenigen Minuten im Studio die Flucht. Einer fiel an dem Abend jedoch sehr positiv auf: Ennesto!

Auf Twitter brach eine Diskussion darüber los, ob sich der Schlagersänger bei der Reunion mit allen Teilnehmern am normalsten verhalten hat. So schrieb beispielsweise Komiker Oliver Kalkofe (54): "Dass ich eines Tages mal finde, dass Ennesto Monté der einzig Vernünftige in einer Gesprächsrunde voller Volldeppen zu sein scheint... das hätte ich wahrlich niemals vermutet!" Dem stimmen auch viele andere User zu: "Bis heute habe ich nichts von Ennesto gehalten, aber anscheinend ist der Typ doch gar nicht so dumm."

Der Einzige, der nicht an dem Zusammentreffen teilnehmen durfte, war Bastian Yotta (43). Dieser erfuhr aus der Presse, dass Sat.1 auf seine Anwesenheit keinen Wert legte, nachdem er mit frauenfeindlichen Sprüchen und Videos, in denen er als Tierquäler dargestellt wird, äußerst negative Schlagzeilen machte.

Instagram/ennesto.official Claudia Obert und Ennesto Monté von "Promis unter Palmen"

Deppe, Kenny / ActionPress Ennesto Monté im August 2017

SAT.1/Willi Weber Claudia Obert und Désirée Nick bei der "Promis unter Palmen"-Reunionshow



