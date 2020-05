Eigentlich könnte die Chemie zwischen Are You The One?-Kandidat Laurin (22) und seiner Kuppelshow-Kollegin Melissa (23) stimmen. Wäre da nicht ein Punkt, den die Berlinerin gar nicht cool findet! Laurin hat sehr viele weibliche Freunde, was Melissa stutzig werden lässt. Dabei sieht der 22-Jährige darin gar kein Problem – im Gegenteil! Promiflash erklärt er, warum ihm Freundschaften mit Frauen so wichtig sind.

"Melissa ist nicht die erste Frau, die davon nicht begeistert ist. Aber andererseits sage ich halt, dass sich daran nichts ändern wird", stellt Laurin auf Nachfrage von Promiflash klar und erläutert: "Ich bin mit Frauen aufgewachsen, seitdem ich wirklich klein bin. Die Beziehung mit Jungs ist da immer weniger gewesen, weil man da vielleicht nicht immer akzeptiert worden ist, warum auch immer." Sein Verhalten gegenüber der Damenwelt sei einfach ganz anders. "Viel einfühlsamer, weil ich so erzogen worden bin."

Männerfreundschaften seien oft oberflächlicher. "Wenn du eine andere Meinung hast und, ich sage mal, nicht immer der Schönling bist, bist du da sofort der Außenseiter." Darum steht für Laurin fest: "Wenn mehr Jungs mit Frauen abhängen würden, dann würden sie viel mehr von Leben haben, ist meine Meinung."

