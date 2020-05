Peinlicher Final-Gesang bei den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen! Am Donnerstagabend flimmerte eine weitere Folge des erfolgreichen Laufsteg-Formats über die TV-Bildschirme. Darin mussten die Määädchen unter anderem das sagenumwobene Harper's-Bazaar-Shooting bewältigen – für viele ein eindeutiges Zeichen, dass sie bereits kurz vor dem Showdown stünden. Auch nach der Elimination versicherten Maureen, Lijana und Co. einander: Sie sind im Finale. Doch das ist leider nicht der Fall – und die GNTM-Girls kassieren deswegen jede Menge Spott im Netz!

"Wir. Sind. Im. Finale!", freute sich besonders Österreicherin Maureen über ihr Foto für die nächste Runde und überzeugte davon auch ihre Mitstreiterinnen. Dass sich die Nachwuchs-Models jedoch eine Woche zu früh freuten, amüsierte die Zuschauer auf Twitter zumindest sehr: "Seit wann kommen auch 6 Mädels ins Finale? Köpfchen einschalten hilft manchmal!", schrieb ein Nutzer, ein anderer ergänzte: "Ich freue mich auf Lijanas Gesicht, wenn sie erfährt, dass sie noch nicht im Finale ist!"

Das tatsächliche Finale dürfte in zwei Wochen dann auch noch richtig spannend werden – denn nach aktuellem Stand ist noch unklar, ob Heidi Klum (46) wegen der aktuellen Krisenlage überhaupt aus den USA einreisen kann. "Es wird ein total anderes Finale sein. Lassen Sie sich überraschen", ließ auch Günther Klum bereits Raum für Spekulationen.

Instagram / maureen.gntm2020.official Maureen, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / maureen.gntm2020.official Tamara, Maureen, Anastasia und Sarah von GNTM 2020

Getty Images Heidi Klum in New Yoork 2020



