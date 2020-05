Haben sich Bella Hadid (23) und Selena Gomez (27) etwa wieder vertragen? Schon seit längerer Zeit herrschte Zoff zwischen dem Model und der Sängerin – der Grund: Beide Frauen bandelten mit The Weeknd (30) an. Seit der Bekanntgabe einer Beziehung zwischen Sel und dem Rapper ist Bella der "Wolves"-Interpretin im Netz entfolgt. Mit der Trennung des Paares ging Bella jedoch wieder einen Schritt auf Selena zu – sie gab der Beauty einen Like. Jetzt könnte der Streit endgültig beendet sein: Bella folgt Selena wieder auf Instagram!

Rund ein Jahr nach dem Liebes-Aus zwischen dem Musiker und der Sängerin scheint auch das Kriegsbeil zwischen Selena und Bella begraben zu sein. Nachdem Sel der 23-Jährigen bereits seit November letzten Jahres wieder auf der Bilderplattform folgt, erwiderte Bella nun diese Geste und folgte zurück. Die erfreulichen Neuigkeiten wurden zuerst von einer der zahlreichen Fanseiten von Selena bemerkt und zum Beweis mit einem Screenshot via Instagram festgehalten.

Ob das der Schlussstrich unter dem jahrelangen Beef war? Das wäre dann wohl doch zu schön gewesen: Nur wenige Stunden, nachdem Bella den "Folgen"-Button angeklickt hatte, entfolgte sie Selena auch schon wieder. Die Versöhnung scheint also nur von kurzer Dauer gewesen zu sein.

Getty Images Bella Hadid im Februar 2020

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Bella Hadid, Model



