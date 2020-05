Ist Moritz Hans für Valentin Lusin (33) ein Dorn im Auge? Der Ninja Warrior Germany-Sieger schwebt in diesem Jahr mit Valentins Frau Renata Lusin (32) übers Let's Dance-Parkett und mausert sich immer mehr zum Publikumsliebling. Das dürfte nicht nur an Moritz' durchtrainiertem Oberkörper liegen, den er in einer Show ohne Shirt präsentierte, sondern auch an dem Feuer, das zwischen ihm und Renata beim Tanzen lodert. Ist Valentin da nicht auch mal eifersüchtig?

"Nein, da sind wir mit Valentin sehr professionell", betonte Renata gegenüber RTL. Ihr Mann wünsche sich manchmal sogar mehr Leidenschaft. Wenn Valentin beim Training vorbeischaue, gebe er gerne mal Anweisungen wie: "Renata, nimm Moritz noch mehr ran!" Überrascht von dieser Anweisung ist dann aber nur einer: Renatas "Let's Dance"-Partner. "Moritz ist dann immer ein bisschen geschockt und guckt mich komisch an, aber dann versteht er, okay, das ist fürs Tanzen extra", erklärte die 32-Jährige.

Dabei wissen Renata und Valentin nur zu gut, wie einfach es ist, sich in seinen Tanzpartner zu verlieben – immerhin kamen auch sie sich beim Tanzen näher. "Man ist im Hotel zusammen, die ganzen Turniere, die ganzen Reisen", zählte die Russin auf und findet es deshalb nur verständlich, dass viele Tanzpartner auch privat ein Paar seien. Na, zum Glück hat Valentin seine Frau spätestens nach dem Finale am 22. Mai wieder ganz für sich.

