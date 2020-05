Für den guten Zweck machen zwei Mega-Stars zusammen Musik! Justin Bieber (26) und Ariana Grande (26) sind bereits seit zehn Jahren richtig gute Freunde – sie haben sich zum Start ihrer Karriere kennengelernt und unterstützen sich seitdem gegenseitig. Beispielsweise veröffentlichte Biebz 2015 eine Remix-Version von "What Do You Mean?" mit Arianas Vocals. Auf dem Coachella-Festival 2019 durften sich die Fans dann sogar über einen gemeinsamen Auftritt der beiden freuen – nach langer Pause betrat der Mann von Hailey Bieber (23) damals wieder die Bühne. Jetzt arbeiten sie wieder zusammen – und bringen sogar gemeinsam einen Song raus!

Am Freitag haben die BFFs das Lied "Stuck with U" samt passendem Musikvideo veröffentlicht. In der langsamen Ballade geht es vor allem um Zusammenhalt – während der aktuellen Gesundheitslage ein wichtiges Thema. Im Clip sind nicht nur private Heimvideos von Ari und Justin zu sehen, sondern auch zahlreiche Videoschnipsel ihrer jungen Fans. Der Erlös der Single wird für einen guten Zweck gespendet: für die Stiftung First Responders Children's Foundation.

Auf Instagram widmet Justin seiner Ari liebe Worte zur Veröffentlichung: "Ich bin stolz auf dieses Lied und auf diese Aktion. Ariana du bist unglaublich. Ich bin glücklich, dass diese Zusammenarbeit endlich klappt."

Getty Images / Gustavo Caballero Justin Bieber bei der New Year's Eve Celebration at Fontainebleau 2016

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Xavier Collin/Image Press Agency Sänger Justin Bieber im Januar 2020



