Justin Bieber (26) und seine Hailey (23) erinnern sich zurück an ihre schweren Zeiten. Der Sänger und das Model sind inzwischen seit über zwei Jahren ein Paar. Im September 2018 heirateten die beiden standesamtlich. Ein Jahr später folgte die kirchliche Trauung. Immer wieder geben die zwei öffentlich im Netz preis, wie glücklich sie miteinander sind. Doch bei Justin und Hailey lief es nicht immer rund: Sie waren bereits 2016 ein Paar, trennten sich aber nach nur einem halben Jahr. Jetzt sprachen sie ganz offen über diese Erfahrung.

In der zwölfteiligen Serie "The Biebers" auf Facebook Watch erklärte das Paar, dass die Trennung notwendig war, um die Beziehung voranzutreiben. "Es war eine schmerzvolle und verletzende Zeit", erklärte Justin. Er soll Hailey damals nicht treu gewesen sein, woraufhin sie erst wieder lernen musste, ihm zu vertrauen. "Ich denke, die eine wichtige Sache ist, dass ich seit dem Zeitpunkt unserer Trennung, als wir uns nicht verstanden haben, allein war", erzählte das Model. Sie wollte sich aber auch nicht in eine andere Beziehung stürzen, um zu vergessen, sondern habe einfach versucht sich abzulenken, indem sie sich beispielsweise mit Freunden traf.

"Wenn ich zurückblicke, war es die beste Entscheidung, dass wir uns Zeit voneinander genommen haben und unser eigenes Ding gemacht haben", fasste die 23-Jährige zusammen. Der "Sorry"-Interpret erklärte, dass beide Fehler gemacht und mit der Zeit gemerkt hätten, dass sie einander vergeben können. "Vergebung ist das Größte", betonte seine Frau.

MEGA Hailey und Justin Bieber

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

MEGA Sänger Justin und Hailey Bieber im September 2018



