Anne Wünsche (28) lässt sich von den kritischen Stimmen nicht unterkriegen! Die Influencerin muss gerade so einiges von Komiker Oliver Pocher (42) einstecken. Der Comedian warf der zweifachen Mutter in seinen Diss-Videos auf Instagram nicht nur vor, sich Follower gekauft zu haben, sondern zeigte seinen fast zwei Millionen Fans im Netz auch einen erotischen Clip aus Annes Vergangenheit. Für diese Aufnahmen kassiert Anne jede Menge Kritik, doch die scheint sie sich nicht zu Herzen zu nehmen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin postet zum Trotz ein freizügiges Foto von sich im Netz!

Auf ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss posiert Anne in einem orangefarbenen Badeanzug auf dem Rand ihres Bettes – und präsentiert in dieser Pose ganz provokativ ihren spärlich bedeckten Hintern. "Löse dich von dem Gedanken, immer kämpfen zu müssen! Denn was gut ist und zu dir gehört, bleibt. Was bei dir sein will, kommt freiwillig. Was gehen soll, geht sowieso", schrieb Anne kryptisch unter ihrem Beitrag.

Die Beauty liebt ihren Körper und lässt sich auch nicht von der Hate-Welle nach Olis Video davon abbringen, diesen zur Schau zu stellen. Auch das heiße Video von damals bereut die heute 28-Jährige nicht. "Meine Vergangenheit ist meine Vergangenheit. [...] Ich schäme mich nicht dafür", erklärte sie auf Instagram.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Getty Images Oliver Pocher bei der "Collide"-Premiere in Köln im August 2016

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTube-Star



