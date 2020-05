Heiß, heißer, Jessie J (32)! Die Sängerin fühlt sich in ihrem Body anscheinend pudelwohl. Die 32-Jährige führte bis vor Kurzem eine On-Off-Beziehung mit dem Schauspieler Channing Tatum (40). Sie waren entweder verliebt oder schon wieder getrennt, das wusste man nie so genau. Erst vor wenigen Monaten wurden die zwei wieder zusammen gesichtet – bei einer gemeinsamen Spritztour auf dem Motorrad. Jetzt zeigt sich Jessie attraktiver denn je.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Künstlerin nun ein Foto von sich, das es in sich hat. Jessie trägt einen rot-orange gestreiften Bikini, der zwar ihre Figur perfekt betont, aber nicht zu viel verrät. Während die Brünette offensichtlich die warmen Sonnenstrahlen genießt, lehnt sie sich lasziv an die Wand hinter ihr. Bei diesem Anblick dürfte nicht nur Channing ins Schwitzen kommen. Ihren Look rundete sie mit ein paar riesigen goldenen Creolen und rotem Lippenstift ab. Die Abonnenten der "Price Tag"-Interpretin sind restlos begeistert von ihrer Aufnahme. "Was für eine Frau" und "Heirate mich!" lauten nur einige der verzückten Kommentare.

Ob die Trennung von Jessie und Channing dieses Mal dauerhaft ist? Die Beziehung der beiden war in der Vergangenheit ein einziges Auf und Ab. Laut The Sun schaut sich der 39-Jährige schon nach anderen Frauen um. Er nutzt offenbar die Flirt-App Raya, die Celebritys helfen soll, online ihre zweite Hälfte zu finden.

Getty Images Sängerin Jessie J

Getty Images Jessie J im Januar 2020

Getty Images Jessie J und Channing Tatum im Januar 2020



