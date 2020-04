Sind Channing Tatum (40) und Jessie J (32) jetzt etwa wieder zusammen? Die Liebe zwischen dem Schauspieler und der Sängerin ist eine wahre Achterbahnfahrt: Anfang des Jahres fand das Paar nach kurzer Trennung wieder zueinander. Doch nach wenigen Wochen schien die rosarote Brille wieder verschwunden zu sein und das Couple trennte sich erneut. Jetzt stehen die Zeichen jedoch wieder auf Beziehung: Channing und Jessie wurden bei einer gemeinsamen Fahrt mit dem Motorrad gesichtet!

Paparazzi-Bilder zeigen Channing und Jessie am vergangenen Mittwoch im Biker-Outfit vor dem Haus der "Price Tag"-Interpretin in Los Angeles. Von dort aus startete das einstige Couple eine spontane Motorrad-Ausfahrt zum Mulholland Drive, einem Highway mit atemberaubendem Ausblick auf die Stadt. Schon bei der Fahrt umklammerte Jessie eng den Magic Mike-Darsteller und kuschelte sich an ihn. In romantischer Zweisamkeit genossen der 40-Jährige und seine ehemalige Liebste dann den Sonnenuntergang.

Bereits in den vergangenen Tagen sollen sich Channing und Jessie wieder angenähert und gemeinsam Zeit verbracht haben. Ob es zwischen den beiden wohl doch noch mal anfängt zu knistern? Stimmt ab!

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Jessie J, Sängerin

Getty Images Jessie J und Channing Tatum, Januar 2020



