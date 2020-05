Am 30. Januar 2020 kam Mary Iglesias, die jüngste Tochter von Anna Kournikova (38) und Enrique Iglesias (45), zur Welt. Sie ist das dritte gemeinsame Kind des Tennis-Stars und des Singer-Songwriters. Somit haben die mittlerweile dreijährigen Zwillinge Lucy und Nicolas jetzt eine kleine Schwester bekommen. Gute drei Monate nach der Geburt ihres Nesthäkchens postete die stolze Mama nun ein aktuelles Foto von Baby Mary.

Auf Instagram teilte die gebürtige Moskauerin einen goldigen Schnappschuss von sich und ihrem jüngsten Töchterchen. Auf dem Bild steht die TV-Persönlichkeit in ihrer Küche und hält Baby Mary in die Kamera. Die Kleine hat scheinbar keine Lust, ein Foto von sich schießen zu lassen: Völlig verträumt schaut sie überall hin, nur nicht in die Kamera. Kommentiert hat Anna das putzige Pic lediglich mit einem Herzchen-Smiley-Emoji.

Ähnlich süß wie Annas Wonneproppen ist auch ihr deutscher Schäferhund Max. Der knuffigen Fellnase widmete die ehemalige Profi-Tennisspielerin bereits im Oktober einen Post. Anlass war der Geburstag des vierbeinigen Wegbegleiters, dem die Athletin mit einem Kuschel-Schnappschuss gratulierte.

Getty Images Anna Kournikova auf einer Party in NYC im August 2009

Getty Images Anna Kournikova bei einem Event im L.A. im Juli 2011

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und ihr Hund Max in Miami im Oktober 2019



