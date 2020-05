Wie schnell ging das denn! Erst am vergangenen Donnerstag gaben Lisa und Lena (17) überraschend bekannt, sich wieder einen TikTok-Account zugelegt zu haben. Nachdem die App in den letzten Monaten immer populärer und größer wurde, haben auch die berühmten Netz-Zwillinge noch einmal darüber nachgedacht, der Plattform eine zweite Chance zu geben. 2019 hatten die Mädels das soziale Netzwerk nämlich hinter sich gelassen, weil sie sich dort nicht wohlgefühlt hatten. Ihre Comeback-News schlug ein wie eine Bombe: Keine 24 Stunden später knackten Lisa und Lena bereits die zwei Millionen Follower!

Am Donnerstagnachmittag ließen die Stuttgarter Schwestern die Katze aus dem Sack und verkündeten feierlich, wieder im TikTok-Game zu sein. Und schon in den ersten Stunden zeigte sich, dass das ziemlich viele Fans supporten! Bereits nach drei Stunden hatten über 500.000 Menschen den "Folgen"-Button gedrückt. Inzwischen haben Lisa und Lena schon über zwei Millionen Follower auf der Plattform!

Auch für die Teenies fühlt es sich offenbar richtig an, diesen Schritt gegangen zu sein. Noch am Abend ihrer Rückkehr teilten die beiden ein weiteres Tanzvideo, unter dem sie erklärten: "Danke euch für den herzlichen Empfang! Lasst uns eine gute Zeit haben." Hättet ihr gedacht, dass Lisa und Lena so schnell so viele neue Follower dazubekommen? Stimmt ab.

Lisa und Lena

Lisa und Lena, Social-Media-Bekanntheiten

Lisa und Lena, Webstars



