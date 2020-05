Jessica Alba (39) ist noch immer total verknallt! Die Schauspielerin und ihr Mann Cash Warren (41) feiern dieses Jahr ihren zwölften Hochzeitstag. Kennengelernt haben sich die beiden 2004 bei den Dreharbeiten zu "Fantastic-Four" – es war Liebe auf den ersten Blick. Vier Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Ihre drei Kinder, Honor (11), Haven (8) und Hayes (2), machten das Familienglück vollkommen. Und selbst jetzt sind Jessica und Cash immer noch total verrückt nacheinander!

Auf Instagram postete die schöne Latina nun einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten: Beide kuscheln sich aneinander und tragen weiße Klamotten. Bei genauerem Hinsehen stellt man außerdem fest, dass Jessica und Cash sogar den gleichen Gesichtsausdruck haben: Sie blicken entspannt in die Kamera, während ein zartes Lächeln ihre Lippen umspielt. Die dreifache Mutter kommentierte ihren Post mit den Worten: "Ich bin in diesen Sachen aufgewacht – Rücken an Rücken." Und fügte hinzu: "Ich werde auch gleich wieder in diesem Outfit schlafen gehen." Offenbar genießt Jessica ihre relaxte Zeit zu Hause in vollen Zügen.

Das war aber noch nicht alles! Ihr Hashtag #tequilatime und das angefügte zweite Bild des Posts verraten: Sie und Cash werden sich wohl erst noch einen Drink genehmigen. Dem Paar ist es anscheinend wichtig, sich bewusst Zeit für seine Beziehung zu nehmen.

Instagram / jessicaalba Schauspielerin Jessica Alba

MEGA Cash Warren und Jessica Alba bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Jessica Alba und ihr Mann Cash Warren mit ihren Kindern Haven, Hayes und Honor bei einem Event



