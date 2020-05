Nathalia Goncalves Miranda spricht Klartext! Im März ging die Beziehung zwischen der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und dem Bachelorette-Boy Mudi Sleiman in die Brüche. Seither zeigt sich die Beauty mit brasilianischen Wurzeln deutlich freizügiger im Netz. Der Grund: Ihr Freund war Moslem, und aus Respekt vor ihm und seiner Familie hat sie zuvor darauf verzichtet, auf Social Media viel Haut zu zeigen. Denn das ist im Islam nicht gern gesehen. Mit ihren neuen sexy Posts eckt Nathalia nun aber in ihrer Community ziemlich an. Jetzt wehrte sie sich gegen die Kritik.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 26-Jährige: "Nun bin ich Single und mache das, worauf ich Lust habe." Dass sie für ihre freizügigen Aufnahmen so sehr kritisiert wird, könne sie nicht nachvollziehen: "Ich finde, dass die Menschen in Deutschland total verkrampft sind. Irgendwo kann man auch verstehen, warum viele von euch unter Depressionen leiden, weil ihr immer versucht, perfekt zu sein und alles richtig zu machen."

Nathalia würde niemals jemanden in der Öffentlichkeit fertigmachen, nur weil derjenige mehr Haut zeigt. "Hört auf, Menschen nach Aussehen, Herkunft oder Hautfarbe und Religion zu beurteilen, wenn ihr sie nicht kennt", appellierte sie an ihre Follower. Sie wolle so weitermachen wie bisher: "Weil ich nicht so sein werde, wie ihr mich gerne hättet."

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im Mai 2020

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im April 2020

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im April 2020



