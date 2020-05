Ruby Rose (34) kämpft mit knalligen Farben gegen miese Isolationsstimmung! Die Schauspielerin ist für ihren coolen Style bekannt. Vor allem ihre Haare verändert die 34-Jährige ständig und setzt dabei auch oft auf ausgefallene Schnitte! In letzter Zeit scheint die einstige Orange Is the New Black-Darstellerin vor allem mit ihrer Haarfarbe herumzuexperimentieren: Sie begeistert jetzt mit einer frechen Farbexplosion auf ihrem Haupt!

Rubys sonst eher klassisch-konventionelle Kurzhaarfrisur musste jetzt einem coolen Buzz-Cut weichen. Die Millimeterstoppeln peppt die Hundeliebhaberin mit einer besonderen Farbkomposition auf: Die eine Hälfte ihres Kopfes ist blau, die andere Hälfte pink gefärbt. "Was soll ich sagen? Manchmal muss man sich eben etwas melancholisch fühlen und an anderen Tagen braucht man pink, um seinen Tag etwas fröhlicher zu gestalten", erklärte die Beauty ihre neue Optik auf Instagram. Aufgrund der aktuellen Lage kann Ruby mit ihrem neuen Styling zwar nicht auf roten Teppichen glänzen, dafür aber ihre Social-Media-Community begeistern.

Die Auszeit vom stressigen Schauspieler-Dasein genießt Ruby scheinbar in vollen Zügen – meistens an ihrem eigenen Pool in der Sonne. Gegen die Langeweile hilft ihr aber wohl am besten ihr kleiner weißer Streuner Sadie. Der Hund begleitet den "Batwoman"-Star schon seit Jahren – und bekommt auch ab und an das Fell gefärbt.

