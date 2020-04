Das ist wohl die Haar-Trendfarbe der vergangenen Monate! Aufgrund der aktuellen Lage werden die Stars in Sachen Styling immer kreativer. Neben neuen Haarschnitten probieren auch immer mehr VIPs neue Farben auf dem Kopf aus. Erst kürzlich überraschten die Schauspieler Luke Evans (41) und Jennifer Love Hewitt (41) mit einem pinkfarbenem Make-over. Nun zieht jemand anderes nach: Ruby Rose (34) gab ihrer Frisur ebenfalls ein pinkes Upgrade!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 34-Jährige nun einen Schnappschuss von sich mit neuer Frise. Ziemlich lässig posiert die "Orange Is the New Black"-Darstellerin neben einer Palme und versteckt leicht ihr Gesicht – ihre pinken Haare sind dabei aber nicht zu übersehen. "Ich habe einen neuen Haarschnitt. Er heißt Gary", schreibt sie zu ihrem neuen Look.

In Sachen Haar-Styles ist die gebürtige Australierin ziemlich experimentierfreudig. So überraschte Ruby vor einem Jahr auf einem Event mit einem ultrakurzen Pixie-Cut in Grau. Schon 2016 hatte das Model mit grünen Highlights im Haar seine Fans bei den GLAAD Media Awards in Beverly Hills verblüfft.

Instagram / rubyrose Ruby Rose im April

Getty Images Ruby Rose im Januar 2019

Getty Images Ruby Rose im April 2016



