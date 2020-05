Der Rapper 6ix9ine (24) sprengte am Freitag die Grenzen auf Social Media! Im April wurde der "Bebe"-Interpret vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er sich im vergangenen Jahr wegen zahlreicher Verbrechen vor Gericht verantworten musste. Eigentlich hätte er unter anderem wegen Waffenbesitz, Drogenhandel und sogar Auftragsmord für 47 Jahre in den Bau wandern müssen. Weil er mit der Polizei kooperierte, wurden daraus aber nur zwei. Nun ist der 24-Jährige auf freiem Fuß und meldete sich im Netz bei seinen Fans: Zwei Millionen Follower stürmten seinen Livestream, um seine ersten Worte in Freiheit zu hören!

Und die Botschaft im Instagram-Stream an seine Fans war recht großspurig: "Ich wäre an eurer Stelle auch sauer, dass ich so erfolgreich bin. Ich bin mit 24 Jahren eine lebende Legende", prahlte der Bühnenstar, während er seine vier mit Diamanten besetzten Uhren und zahlreiche Ketten in die Handykamera hielt. "Ihr habt euch über mich lustig gemacht und dachtet, dass meine Karriere vorbei ist, jetzt geben mir die Zahlen recht", freute er sich außerdem. Und tatsächlich – schnell wuchs die Anzahl der Zuschauer auf unglaubliche zwei Millionen an, eine Publikumsgröße, von der Konkurrenten wie Justin Bieber (26) nur träumen können.

Ähnlich öffentlichkeitswirksam wie der Auftritt im Netz ist bereits die neue Single von Daniel Hernandez, wie 6ix9ine mit bürgerlichem Namen heißt: Der Song "Gooba" brachte nach wenigen Stunden 1,3 Millionen User dazu, ein Like zu vergeben. Im dazugehörigen YouTube-Musikvideo nimmt der New Yorker auch Bezug auf seine Haftzeit – er präsentiert darin stolz seine Fußfessel, klammerte seine umstrittene Kooperation mit den Behörden allerdings aus.

