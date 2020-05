Brad Pitt (56) macht Geburtstagspläne! Obwohl seine sechs Kids eigentlich bei Ex-Frau Angelina Jolie (44) leben, versucht der Hollywoodstar, jede freie Minute mit seinem Nachwuchs zu verbringen. Ende des Monats feiert Tochter Shiloh bereits ihren 14. Geburtstag, und auch wenn eine Megaparty aufgrund des aktuellen Social Distancing wahrscheinlich nicht stattfinden kann, hat der Schauspieler große Pläne für den Ehrentag des Teenagers. So wird bei den Jolie-Pitts Geburtstag gefeiert...

Gegenüber Us Weekly plauderte ein Insider aus, wie sich der 56-Jährige auf das Jubiläum seiner Tochter vorbereitet: "Brad würde sich freuen, alle seine Kinder für die Feier bei sich zu haben. Er plant eine Menge lustiger Dinge auf seinem Gelände – er will Outdoor-Spiele und andere Überraschungen organisieren." Zwar kann Shiloh die Festlichkeiten wohl nur im Kreise ihrer Liebsten genießen – dafür dürfte sie aber vielleicht sogar in den Genuss einer zweiten Party kommen. Wie die Quelle weiter berichtet, soll auch bei Mama Angelina eine kleine Fete steigen.

Wie sehr Brad Unternehmungen mit seinen Kids liebt, hat er in der Vergangenheit bereits des Öfteren deutlich gemacht. Für die Sprösslinge schwingt er sogar selbst den Kochlöffel. "Sie machen ganz gewöhnliche Dinge wie kochen und Filme schauen", berichtete eine Quelle bereits im vergangenen Jahr gegenüber dem Magazin.

Snorlax / MEGA Shiloh Jolie-Pitt 2019

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Angelina Jolie und ihre Kinder

ROBYN BECK / Staff Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox, Dezember 2014



